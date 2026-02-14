Lucas Pinheiro Braathen legt im Riesenslalom von Bormio furios vor. Selbst Superstar Marco Odermatt liegt schon knapp eine Sekunde zurück, Fabian Gratz nach einer soliden Fahrt noch in Lauerstellung.

Bormio - Skirennfahrer Lucas Pinheiro Braathen steht kurz vor einem historischen Olympia-Coup. Der 25-Jährige liegt nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms in Bormio klar in Führung und kann im Finale ab 13.30 Uhr die erste Medaille für Brasilien bei Winterspielen überhaupt holen.

Superstar Marco Odermatt aus der Schweiz hat als Zweiter bereits 0,95 Sekunden Rückstand, Dritter ist sein Teamkollege Loic Meillard (+1,57). Der Großteil der Konkurrenz wirkte regelrecht ratlos ob der furiosen Vorstellung von Pinheiro Braathen.

Aus dem deutschen Trio hat zumindest Fabian Gratz (+2,28) als zwischenzeitlicher Zehnter noch Chancen auf eine vordere Platzierung. Anton Grammel (+2,64) und Alexander Schmid (+2,92) liegen außerhalb der Top Ten.

Braathen: Erst für Norwegen, nun für Brasilien

Der gebürtige Norweger Pinheiro Braathen fährt seit 2024 für Brasilien, das Heimatland seiner Mutter. Er ist eine der schillerndsten Figuren im alpinen Ski-Weltcup. In den Wochen vor den Winterspielen in Italien war er bereits gut in Form und fuhr im Riesenslalom gleich dreimal nacheinander auf das Podest.