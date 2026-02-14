Gleich drei Schweizer Eishockeyspieler verletzen sich beim 1:5 gegen Kanada. NHL-Stürmer Fiala so schwer, dass die Winterspiele für ihn beendet sind.

Mailand - Das Schweizer Eishockeyteam hat bei der 1:5-Niederlage gegen Kanada bei den Olympischen Winterspielen gleich drei Spieler verletzungsbedingt verloren. Besonders schwer erwischte es NHL-Star Kevin Fiala von den Los Angeles Kings.

Der 29 Jahre alte Stürmer erlitt nach Angaben des Schweizer Verbandes eine Unterschenkelverletzung und kann in Mailand nicht mehr spielen. Fiala musste nach einem Zusammenprall mit Tom Wilson von den Washington Capitals am Freitagabend auf einer Trage vom Eis gefahren werden.

Gegenspieler entschuldigt sich

„Es tut mir furchtbar leid. Ich sende ihm und seiner Familie meine besten Wünsche, ich bete für ihn. Man möchte nie, dass ein Spieler ausfällt, vor allem nicht bei so einem Turnier. Das ist bitter für das Land und die Mannschaft“, sagte Wilson.

Auch Denis Malgin und Andrea Glauser mussten vorzeitig vom Eis. Da bei Glauser nach einem harten Check von Kanadas Superstar Connor McDavid der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht, ist zumindest sein Einsatz im abschließenden Gruppenspiel am Sonntag gegen Tschechien sehr fraglich.