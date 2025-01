Kansas City - Die Kansas City Chiefs spielen gegen die Philadelphia Eagles um den Super Bowl. Für den Titelverteidiger aus Kansas geht es zudem um NFL-Geschichte: Durch ein hart erkämpftes 32:29 gegen die Buffalo Bills erreichten die Chiefs zum dritten Mal in Serie das Endspiel um die wichtigste Trophäe im American Football - und können es als erste Mannschaft auch zum dritten Mal in Serie gewinnen. Der Super Bowl wird am 9. Februar in New Orleans ausgetragen.

Insgesamt ist es die fünfte Teilnahme in den vergangenen sechs Jahren für Kansas City. Im vergangenen Jahr gab es einen Sieg gegen die San Francisco 49ers, 2023 hatten die Chiefs ihre Serie begonnen - mit einem Sieg gegen die Eagles. Die erarbeiteten sich die Rückkehr in den Super Bowl nun durch ein 55:23 gegen die Washington Commanders.

Mahomes: „Mir fehlen die Worte“

„Mir fehlen die Worte“, sagte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, der zwei Touchdowns durch Läufe selbst erzielte und einen weiteren durch einen Pass vorbereitete. „Es geht nicht um einen oder ein paar Leute, es geht um alle in diesem Team. Das ist ein Teamsport.“

Letztmals drei Meisterschaften in Serie gab es in einer der großen US-Profi-Ligen nach Angaben des Senders CBS vor gut einem Vierteljahrhundert, als die Los Angeles Lakers in der NBA drei Titel in Serie gewannen.