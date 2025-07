Magdeburg/dh - 20 Uhr – das ist die neue Primetime für Partien des SC Magdeburg. Zumindest am ersten, zweiten und fünften Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Zum Auftakt muss die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert in der Fremde bestehen – am Freitag, 29. August, beim TBV Lemgo. Das erste Heimspiel wurde auf Mittwoch, 3. September, datiert. Dann kommt es sogleich zum Ostderby gegen den ThSV Eisenach. Und nur drei Tage später steigt bereits das erste Topduell der Saison: Am 6. September erwartet der deutsche Meister Füchse Berlin die grün-roten Champions-League-Sieger in der Max-Schmeling-Halle. Die Saison wird am 23. August mit dem Supercup zwischen den Füchsen und dem DHB-Pokalsieger THW Kiel in der Halle im Münchner Olympiapark eröffnet.

Auch Weihnachten wird gespielt

Die Handball Bundesliga (HBL) hat die ersten zehn Spieltage fest terminiert. Allerdings steht bereits fest: Die aktuell angesetzte Partie am 28. September zwischen dem SCM und dem THW Kiel wird verlegt. Grund: Die Magdeburger sind in dieser Zeit erneut bei der Club-Weltmeisterschaft (26. September bis 2. Oktober in Ägypten) gefordert. Zudem hat die HBL festgelegt, dass auch zu Weihnachten in den Hallen angeworfen wird. Mit den Spielen am 26. und 27. Dezember geht die Liga in die Pause, während zwischen dem 13. Januar und dem 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen der neue Europameister ermittelt wird. Am 10./11. Februar geht es dann in der Bundesliga weiter.

Die bislang terminierten Bundesligaspiele des SCM

29. 8., 20 Uhr: TBV Lemgo Lippe (A)

3.9., 20 Uhr: ThSV Eisenach (H)

6.9., 15.40 Uhr: Füchse Berlin (A)

14.9., 16.30 Uhr: TVB Stuttgart (H)

20.9., 20 Uhr: HC Erlangen (A)

5.10., 15 Uhr: HSV Hamburg (A)

12.10., 15 Uhr: Bergischer HC (H)

19.10., 16 Uhr: SC DHfK Leipzig (A)

26.10., 16.30 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf (A)

Legende: A = Auswärtsspiel, H = Heimspiel