Tyson Fury steigt wieder in den Ring. Nun gibt es neue Details zu seinem nächsten Kampf. Er duelliert sich mit einem Gegner, mit dem es auch schon der Deutsche Agit Kabayel zu tun bekommen hat.

London - Der ehemalige Box-Weltmeister Tyson Fury wird seinen Comeback-Kampf am 11. April gegen den Russen Arslanbek Machmudow bestreiten. Das gab der 37 Jahre alte Brite auf der Plattform Instagram bekannt. Der Austragungsort für das Duell ist laut der Nachrichtenagentur PA noch nicht klar. Der Kampf soll demzufolge aber in Großbritannien stattfinden.

Das Duell wird vom Streaminganbieter Netflix übertragen. Agit Kabayel, der aktuell beste deutsche Schwergewichtsboxer hatte den damals ungeschlagenen Machmudow im Dezember 2023 im saudi-arabischen Riad durch technischen Knockout besiegt.

2022 letzter Kampf in Großbritannien

Auf der Insel hatte Fury letztmalig 2022 einen Kampf ausgetragen. Damals besiegte er Derek Chisora. 2024 unterlag Fury zweimal gegen den amtierenden Weltmeister Oleksandr Usyk aus der Ukraine. Anschließend verkündete er sein Karriereende.

Fury hatte seine Boxhandschuhe schon mehrmals zur Seite gelegt und erklärt, nicht mehr kämpfen zu wollen. Vor einigen Wochen hatte der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister dann nur ein Jahr nach seinem Rücktritt ein erneutes Comeback im Boxen angekündigt. Insgesamt bestritt Fury bisher 37 Profi-Kämpfe. Seine einzigen beiden Niederlagen kassierte er gegen Usyk.