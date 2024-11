Die Dallas Cowboys bezwingen die New York Giants und feiern ihren ersten Heimsieg seit fast einem Jahr. Derweil fahren die Green Bay Packers ihren dritten Erfolg in Serie ein.

Arlington - Nach genau 334 Tagen haben die Dallas Cowboys wieder ein Heimspiel in der NFL gewonnen. An Thanksgiving setzte sich das Team aus Texas mit 27:20 (13:10) gegen die New York Giants durch. Zuvor hatten die Cowboys in dieser Saison ihre ersten fünf Heimspiele der US-amerikanischen Football-Liga verloren.

Für das Highlight des Spiels sorgte Verteidiger DeMarvion Overshown: Mitte des zweiten Viertels fing er einen Passversuch von Giants-Quarterback Drew Lock ab, indem er mit einer Hand den Ball einmal in die Luft tippte, dann aufnahm und von 23 Yards in die Endzone lief.

Overshown brachte die Cowboys mit 13:7 in Führung, diese gaben die Gastgeber nicht mehr ab. Im dritten Durchgang ließ Dallas zwei weitere Touchdowns folgen: Erst bediente Quarterback Cooper Rush per Kurzpassspiel Brandin Cooks, dann lief Rico Dowdle über vier Yards in die Endzone.

Mit fünf Siegen und sieben Niederlagen rangieren die Cowboys weiterhin nur auf dem dritten Platz der NFC East. Die Giants werden mit erst zwei Siegen auf dem Konto sicher die Playoffs verpassen.

Green Bay Packers ohne Probleme gegen Miami Dolphins

Die Green Bay Packers fuhren durch einen 30:17 (24:3)-Heimerfolg gegen die Miami Dolphins ihren dritten Sieg nacheinander ein. Zwar bleiben die Packers mit einer Bilanz von neun Siegen und drei Niederlagen nur Dritter der NFC North, die erstplatzierten Detroit Lions um den deutschen Passempfänger Amon-Ra St. Brown haben aber nur zwei Siege mehr auf dem Konto. Am kommenden Donnerstag (Ortszeit) treffen die Packers und Lions im direkten Duell aufeinander.

Zur Pause hatten sich die Packers eine 24:3-Führung gegen die Giants erspielt und dabei drei Touchdowns erzielt. Quarterback Jordan Love bediente zweimal per Passspiel Jayden Reed, zudem lief Josh Jacobs in die Endzone.