13:0 (5:0) in Berßel: Ganze dreizehn Bälle hat die Mannschaft von Chris Heimlich, der TSV Berßel, am Sonntag im Tor der Gäste aus Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun untergebracht.

Luran-Zarin Engelhardt (TSV Berßel) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun musste einmal Gelb hinnehmen (15.). Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Maximilian Krumnow (22.) erzielt wurde.

Minute 22: TSV Berßel baut Führung auf 2:0 aus

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Börder. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Elf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ayumu Masaka traf gleich mehrmals – in Minute 24 und 38, Justin Habel zweimal in Minute 42 und 50, Moritz Lehmann in Minute 58, Habel in Minute 68, Daniil Shmelov in Minute 71 und Jacobi Alexander Garrett in Minute 83. Spielstand 12:0 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Berßel

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 28

Schon vier Minuten später konnte Julian Dahlhaus (Berßel) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 13:0 verließen die Berßeler den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: TSV Berßel – SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun

TSV Berßel: Grimmecke – Shmelov, Engelhardt (61. Dahlhaus), Dannhauer (82. Watanabe), Gaspar Da Nobrega (61. Kolobov), Krumnow, Lieberam, Garrett, Habel (70. Gerlach), Masaka (61. Rodrigues Carneiro Mendes Silva), Lehmann

SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun: Michael – Anhalt, Hartmann, Röder, Michael, Minkus, Hassi, Frost, Beck (53. Köhler), Meißner, Schmidt

Tore: 1:0 Luran-Zarin Engelhardt (12.), 2:0 Maximilian Krumnow (22.), 3:0 Ayumu Masaka (24.), 4:0 Ayumu Masaka (38.), 5:0 Justin Habel (42.), 6:0 Justin Habel (50.), 7:0 Moritz Lehmann (58.), 8:0 Justin Habel (68.), 9:0 Daniil Shmelov (71.), 10:0 Maximilian Krumnow (76.), 11:0 Daniil Shmelov (78.), 12:0 Jacobi Alexander Garrett (83.), 13:0 Julian Dahlhaus (87.); Schiedsrichter: Ben-Luca Mann (Magdeburg); Assistenten: Thomas Neumann, Valentin Ochel; Zuschauer: 108