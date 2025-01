In Abwesenheit der Wagner-Brüder trumpft Rookie Tristan da Silva für die Orlando Magic in der NBA groß auf. Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder bauen ihren Vereinsrekord weiter aus.

Toronto - Tristan da Silva hat die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum nächsten Sieg geführt. Beim 106:97 gegen die Toronto Raptors steuerte der deutsche Rookie 25 Punkte bei und stellte damit einen neuen Karrierebestwert auf. Dazu kam der 23-Jährige auch auf vier Rebounds, zwei Assists.

„Ich weiß, dass ich ihm den Ball in die Hände gebe und ihn dazu bringe, manchmal schwierige Entscheidungen zu treffen, wozu er auch wieder in der Lage ist. Er ist bereit, alle Herausforderungen anzunehmen“, sagte Magic-Coach Jamahl Mosley nach dem Spiel.

Trotz der Verletzungen der Starspieler Paolo Banchero und Franz Wagner sowie Moritz Wagner als wichtigstem Bankspieler hält Orlando mit einer Bilanz von 21:15 den vierten Rang in der Eastern Conference.

Hartenstein feiert mit Thunder 14. Sieg in Serie

Den eigenen Vereinsrekord ausgebaut haben derweil die Oklahoma City Thunder. Das Team um Isaiah Hartenstein gewann gegen dessen Ex-Verein New York Knicks mit 117:107 und feierte den 14. Sieg in Serie. Es war erst die vierte Partie in der NBA-Geschichte, in der sich zwei Teams mit einer Siegesserie von neun oder mehr Spielen gegenüberstanden.

Hartenstein erzielte als Starter zwar nur vier Punkte, verbuchte jedoch starke 14 Rebounds und sieben Assists. Angeführt von Shai Gilgeous-Alexander (33 Punkte) drehten die Thunder das Spiel erst im vierten Viertel entscheidend zu ihren Gunsten und bleiben mit 29 Siegen unangefochten Erster in der Western Conference.

Dallas verliert ohne Doncic und Irving

Ohne Luka Doncic und Kyrie Irving verloren die Dallas Mavericks derweil ihr viertes Spiel in Serie. Gegen das Top-Team im Osten, die Cleveland Cavaliers, unterlagen die Texaner um Maxi Kleber mit 122:134.

Kleber kam in knapp 16 Minuten Spielzeit auf zwei Punkte, vier Rebounds und einen Assist. Trotz der Niederlagenserie befinden sich die sechstplatzierten Mavericks im Westen weiter auf Playoff-Kurs.