Damit hat niemand gerechnet: Die Dallas Mavericks bekommen das Erstwahlrecht im NBA-Draft und können da einen zukünftigen Star auswählen - der in große Fußstapfen treten soll.

Dallas - Die Dallas Mavericks haben unerwartet die Draft-Lotterie der NBA gewonnen und dürfen bei der Talentvergabe als erste Mannschaft der Liga einen Spieler auswählen. Erwartet wird, dass das ehemalige Team von Dirk Nowitzki in einem Monat Cooper Flagg verpflichtet. Der 18-Jährige gilt unter Experten als der beste verfügbare Spieler des Jahrgangs. Er müsste die großen Fußstapfen von Luka Doncic ausfüllen, den Dallas überraschend abgegeben hatte.

Die NBA-Draft-Lotterie bestimmt die Reihenfolge der ersten 14 Picks im Draft und betrifft nur Teams, die die Playoffs nicht erreicht haben. Diese Teams erhalten Gewinnchancen basierend auf ihrer Bilanz – das schlechteste Team hat die höchsten Chancen auf einen Top-Pick. Mit nummerierten Pingpong-Bällen werden per Zufall die ersten vier Picks ausgelost, der Rest richtet sich nach der umgekehrten Reihenfolge der Saisonplatzierung. Dieses System soll verhindern, dass Teams absichtlich verlieren, um bessere Draftchancen zu bekommen. Die Mavericks hatten eine Chance von lediglich 1,8 Prozent auf den ersten Pick.

Mavericks-Fans haben emotionale Monate hinter sich

Die emotionale Achterbahnfahrt für Fans der Mavericks setzt sich damit fort. Vor einem Jahr stand das Team noch in den NBA-Finals und scheiterte dort an den Boston Celtics. Im Februar trennten sich die Texaner zum Entsetzen der allermeisten Fans überraschend von Luka Doncic und schickten ihn zu den Los Angeles Lakers. Danach folgten wochenlang Proteste gegen General Manager Nico Harris, das Team verpasste die NBA-Playoffs. Nur deswegen hatte Dallas nun aber überhaupt eine Chance auf den ersten Pick. Als zweites auswählen dürfen die San Antonio Spurs, das dritte Team an der Reihe sind die Philadelphia 76ers.