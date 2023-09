Manila - Die deutschen Basketballer haben sich vorzeitig für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Durch Kanadas 100:89 (50:50)-Sieg im WM-Viertelfinale über Slowenien steht das Team um Kapitän Dennis Schröder bereits vor dem Halbfinale als eines der beiden besten europäischen Teams fest.

Das Turnier mit zwölf Mannschaften ist für 27. Juli bis 11. August angesetzt und wird neben Paris auch in Lille ausgetragen. Auch Olympiasieger USA und Kanada sowie Gastgeber Frankreich und Serbien als zweites europäisches WM-Team stehen schon als Teilnehmer fest. Deutschland hatte zuvor 81:79 gegen Lettland gewonnen.

Kanada komplettiert mit dem Erfolg in Manila über die von Starspieler Luka Doncic angeführten Slowenen das WM-Halbfinale, das am Freitag (10.45 Uhr) gegen die Serben ansteht. NBA-Profi Shai Gilgeous-Alexander ragte bei der unterhaltsamen Partie mit zahlreichen Führungswechseln mit 31 Zählern heraus.

Superstar fliegt raus

Doncic erzielte bei mäßiger Trefferquote 26 Punkte, doch das reichte gegen das starke Kollektiv der Kanadier nicht. Der Star der Dallas Mavericks, der vor 11.710 Zuschauern wegen seiner andauernden Motzerei des Feldes verwiesen wurde, wird wie bei der EM 2022 ohne Medaille bleiben.

Neben Gilgeous-Alexander waren für Kanada auch RJ Barrett (24) sowie Dillon Brooks (14) in Topform. Brooks, der in der Basketball-Szene als Rüpel gilt, wurde vom Publikum ausgebuht und heizte die Fans mit aufreizenden Gesten immer weiter an. Das zweite Halbfinale bestreiten am Freitag (14.40 Uhr/Magentasport) Topfavorit USA und Deutschland.