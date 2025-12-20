Ricardo Pietreczko und der legendäre Alexandra Palace - das passt auch diesmal wieder. Als erster deutscher Darts-Profi zieht er bei dieser WM in die dritte Runde ein. Sein Gegner steht schon fest.

London - Ricardo Pietreczko ist in einem nervenaufreibenden Match als erster deutscher Darts-Profi in die dritte Runde bei dieser Weltmeisterschaft eingezogen. Der 31-Jährige gewann im gewohnt stimmungsvollen Londoner Alexandra Palace gegen den Engländer Dave Chisnall knapp mit 3:2. Nach einem souveränen Start geriet der gebürtige Berliner immer stärker unter Druck. Am Ende schaffte er es aber, das Momentum wieder auf seine Seite zu ziehen.

Nach Weihnachten trifft Pietreczko nun auf Andreas Harrysson. Der Schwede hatte bereits zuvor den japanischen Publikumsliebling Motomu Sakai ausgeschaltet (3:0).

Seinen bislang größten WM-Erfolg feierte Pietreczko im Vorjahr, als er bis in die vierte Runde gekommen war. Gegen Nathan Aspinall hatte der aktuell Weltranglisten-33. damals jedoch deutlich das Nachsehen (0:4).

Vier weitere Deutsche können nachziehen

Folgen könnten ihm mit Max Hopp, der auf Luke Woodhouse trifft (15.30 Uhr/DAZN und Sport1), und Martin Schindler (20.15 Uhr) bereits am Sonntag zwei Landsmänner. Die deutsche Nummer eins fordert am Abend Keane Barry. Zudem sind bis Dienstag auch noch Gabriel Clemens und Arno Merk in der zweiten Runde gefordert.