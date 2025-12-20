Eine Woche nach seinem Derby-Eigentor ist Nick Woltemade in der Premier League wieder für Newcastle United erfolgreich - und wie. Für einen Sieg reicht es nicht, weil ein zweiter Deutscher patzt.

Newcastle - Der erste Doppelpack von Nick Woltemade in der englischen Premier League hat für Newcastle United nicht zum Sieg gereicht. Im Duell der Champions-League-Clubs kamen die Magpies trotz einer 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (2:0) gegen den FC Chelsea hinaus. Für den 23 Jahre alten Woltemade waren es im 14. Ligaspiel die Treffer sechs und sieben. In der vergangenen Woche entschied der frühere Stuttgarter mit einem Eigentor das Derby beim Erzrivalen FC Sunderland (0:1).

Woltemade nutzte in der Anfangsphase gleich die erste Chance. Der Stürmer war nach einer Parade von Chelsea-Torhüter Robert Sanchez zur Stelle (4. Minute). Die furios aufspielenden Gastgeber waren dem Club-Weltmeister deutlich überlegen und bauten die Führung aus: Woltemade lenkte ein Zuspiel von Anthony Gordon ins Chelsea-Tor (20.) Kurz vor der Pause verpasste der gebürtige Bremer einen Hattrick, als er nach einem erneuten Gordon-Pass den Ball knapp vorbeidrückte (45.).

Chelsea überzeugt nach der Pause

Die in der ersten Hälfte enttäuschenden Gäste fanden direkt nach dem Seitenwechsel ins Spiel: Reece James verkürzte mit einem perfekt getretenen Freistoß (49.). Dann patzte Deutschlands Nationalspieler Malick Thiaw: Der Verteidiger rutschte im Zweikampf gegen João Pedro aus, der Brasilianer lief allein auf das Newcastle-Tor zu und glich zum 2:2 aus (66.). Newcastle steckt weiter im Tabellen-Mittelfeld fest, Chelsea bleibt Vierter.