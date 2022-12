Darts-WM: Vorjahresfinalist Smith weiter

London - Vorjahresfinalist Michael Smith aus England hat sich bei der Darts-WM gesteigert und erneut das Viertelfinale erreicht. Der „Bully Boy“ besiegte den bisher so souveränen Landsmann Joe Cullen mit 4:1 und darf weiter auf seinen ersten Triumph im Londoner Alexandra Palace hoffen.

Smith spielte deutlich besser als beim 4:3 gegen den Deutschen Martin Schindler, als er beim zwischenzeitlichen Rückstand von 1:3 schon fast ausgeschieden war. Cullen hatte in der Runde zuvor mit 4:0 gegen den Australier Damon Heta gewonnen, musste sich diesmal aber dem stark aufspielenden Smith geschlagen geben.

Auch der Belgier Dimitri van den Bergh steht nach einem 4:0 über Landsmann Kim Huybrechts im Viertelfinale. An Silvester ist in London Pause, an Neujahr werden alle vier Viertelfinals ausgespielt.