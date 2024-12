Seit rund elf Jahren ist er Profi in der NBA. Deswegen spielt ein Ort in Deutschland erst recht eine besondere Rolle im Leben von Basketball-Weltmeister Dennis Schröder.

New York - Für Dennis Schröder heißt das sommerliche Urlaubs-Traumziel Braunschweig. In einem Interview erklärte der 31 Jahre alte deutsche NBA-Profi der „Süddeutschen Zeitung“, dass er dort seine Wurzeln habe und seine ganze Familie am Start sei. „Deshalb wollen wir im Sommer gar nicht irgendwo anders in den Urlaub hin, sondern für uns ist es daheim wie in den Ferien“, betonte Schröder und kam zu dem Schluss: „Braunschweig ist für mich wie die Malediven.“

Schröder sicher: Kann es noch bis 40 Jahre machen

Beim dortigen Erstligisten hatte er zunächst in der Jugend gespielt und auch sein Debüt in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Mitte 2013 wechselte er in die nordamerikanische Profiliga zu den Atlanta Hawks. Nach einigen weiteren Stationen spielt Schröder seit diesem Jahr für die Brooklyn Nets aus New York. „Ich bin acht Monate im Jahr in den USA. Als ich in Atlanta meine NBA-Karriere begann, habe ich eine neue Kultur kennengelernt und manches war sicher ungewohnt“, erinnerte er sich im Interview.

Der Weltmeister von 2023 sieht sich trotz seiner schnellen und kräfteraubenden Spielweise noch viele weitere Jahre auf dem NBA-Parkett. „Ich passe auf meinen Körper auf, kümmere mich um meine Fitness, um weiter so spielen zu können. Mit 31 ziehe ich mein Spiel so durch, wie ich es früher auch tat“, erklärte Schröder: „Auch bei der Ernährung werde ich besser, deshalb denke ich, dass ich das alles bis 40 machen kann.“