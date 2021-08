Dennis Schröder verzockt sich - Wechsel zu den Celtics

Boston - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat seinen Wechsel zu NBA-Rekordmeister Boston Celtics öffentlich gemacht.

Der 27-Jährige schrieb in seiner Instagram-Story er sei „stolz“ und es werde „eine Ehre sein, das Grün-Weiße anzuziehen und zu tun was ich liebe“. Den Angaben nach einigte er sich auf einen Vertrag für die kommende Saison, eine offizielle Bestätigung durch die in grün und weiß spielenden Celtics stand zunächst noch aus.

80-Millionen-Angebot ausgeschlagen

Nach Informationen des Senders ESPN bekommt er 5,9 Millionen Dollar Gehalt. Schröder spielte in der vergangenen Saison noch an der Seite von LeBron James für die Los Angeles Lakers und schlug dort vor dem Beginn der Playoffs ein Angebot über vier Jahre und 80 Millionen Dollar Gehalt aus. In der Endrunde schied der 17-malige Meister in der ersten Runde aus und Schröders Schnitt fiel auf 14,3 Punkte.

Es hagelte Kritik, auch von Lakers-Legende Earvin „Magic“ Johnson. „Ich denke nicht, dass er ein Laker ist. Das ist aber nur meine Meinung“, sagte Johnson im Juni dem Radiosender AM 570 LA Sports. „Ich finde nicht, dass er die Siegermentalität und die Einstellung mitbringt, die wir brauchen.“

Die Verantwortlichen von Los Angeles entschieden sich gegen den Braunschweiger und setzen in der am 19. Oktober beginnenden NBA-Saison auf Russell Westbrook. Schröders Suche nach einem neuen Club ging weiter, aber auch bei den Olympischen Spielen konnte er sich nicht präsentieren, weil keine passende Versicherung gefunden wurde.

In Boston soll Schröder einen Einjahresvertrag unterschreiben und sich die Spielzeit auf der Point-Guard-Position mit Marcus Smart teilen. Für ihn geht es darum, sich für einen neuen und höher dotierten Vertrag zu empfehlen.