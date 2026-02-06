Mailand - Modeschöpfer Harald Glööckler hält die Kleidung der deutschen Olympia-Mannschaft für misslungen. „Ich würde gerne sagen, ich bin entsetzt. Aber das ist leider nicht der Fall, denn es ist so langweilig, dass keine Emotionen hochkommen und man sich damit gar nicht weiter befassen möchte“, sagte Glööckler der Deutschen Presse-Agentur. Er sei wirklich offen für Neues. „Aber was einem hier geboten wird, ist weder innovativ noch erfrischend neu - geschweige denn ansprechend.“Deutschen werde oft nachgesagt, dass sie kein Stilempfinden besäßen. Auch fehle ihnen die Eleganz und Lässigkeit, mit denen sich zum Beispiel Italiener kleiden, meinte Glööckler. „Dass man das aber noch beweisen muss mit einer Kollektion, mit der man auf internationalem Parkett antritt, ist wieder eine ganz andere Sache. Von mir gibt es dafür leider null Punkte.“

Kollektion verbindet das gesamte Team D

Ausrüster Adidas hatte die rund 70-teilige Kollektion in engem Austausch mit den Athletinnen und Athleten entwickelt. „Die neue Kollektion für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele ist wieder einmal sehr gelungen und dabei mehr als nur Sportbekleidung. Sie verbindet das gesamte Team Deutschland“, hatte DOSB-Präsident Thomas Weikert im November gesagt.

Das Design der neuen Team D Kollektion vereine nationale Identität mit moderner Gestaltung, hatte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) erklärt. „Ich bin sehr beeindruckt. Wir haben schlichte, aber trotzdem coole Farben. Man sieht, dass es "Deutschland" ist und da ist man stolz, dass man das tragen und präsentieren darf“, sagte der viermalige Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich (35).



In der Vergangenheit hatte es immer wieder mal Kritik an der Bekleidung des deutschen Olympia-Teams gegeben, zuletzt bei den Sommerspielen in Tokio 2021. Auch die aktuelle Kollektion sorgte in den sozialen Medien für ein gemischtes Echo.