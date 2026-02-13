Die deutschen Curler machen es auch gegen den Gastgeber spannend - und feiern am Ende einen wichtigen Sieg. Die Fans in Cortina d'Ampezzo sorgen zwischenzeitlich für Stadionatmosphäre.

Cortina d'Ampezzo - Die deutschen Curling-Männer haben einen weiteren Schritt Richtung Olympia-Halbfinale gemacht. Das Team um Kapitän Marc Muskatewitz bezwang Gastgeber Italien knapp mit 6:5. Zahlreiche Fans mit grün-weiß-roten, aber auch einige mit schwarz-rot-goldenen Fahnen sorgten für Stadionatmosphäre in der Halle. Die Italiener gewannen den siebten Durchgang mit 2:0. Die Deutschen schlugen im achten mit einem 3:0 zurück und entschieden das Spiel im sogenannten Extra-End letztlich für sich.

Zweiter Sieg im dritten Spiel

Für die deutsche Auswahl war es der zweite Sieg in der dritten Vorrundenpartie bei den diesjährigen Winterspielen. Zum Auftakt hatte die Mannschaft von Bundestrainer Uli Kapp - ebenfalls erst in der Verlängerung - gegen Kanada verloren, danach knapp gegen Norwegen gewonnen.

Nächster Gegner sind am Samstag (14.05 Uhr) die USA. Insgesamt zehn Teams treten in der Vorrunde an - jeder gegen jeden. Nur die besten Vier ziehen am Ende ins Halbfinale ein und spielen von da an die Medaillen aus.