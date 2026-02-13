Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: Der Heimvorteil half der JSG Lutherkicker am Freitag nicht, als sie sich vor 45 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst verabschieden musste.

1:3 – JSG Lutherkicker verliert auf dem heimischen Platz klar gegen TSV Rot-Weiß Zerbst

Wittenberg/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Dirk Zaddach mit 1:3 (0:1) gegen Zerbst geschlagen geben müssen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Ronny Plenz (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (28.). Louis Rauschenbach (TSV Rot-Weiß Zerbst) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst steckte noch einmal Gelb ein (50.). Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Paul Zager den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (52.).

1:1 im Duell zwischen JSG Lutherkicker und TSV Rot-Weiß Zerbst – 52. Minute

Unentschieden. Zerbsts Jannis Syring konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Toni Luis Albrecht (Zerbst) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 3:1 verließen die Zerbster den Platz als Sieger. Die JSGer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – TSV Rot-Weiß Zerbst

JSG Lutherkicker: Kruczynski – Mrasek, Kautzsch, Mateus, Dorn, Hassani (46. Henze), Zager (67. Körner), Geißler (82. Kiewel), Staack (67. Haberzeth), Sprenger, Grabo (46. Renner)

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Albrecht (89. Schmidt), Hänsel (62. Syring), Schmitz, Geilich, Hahn, Nehring (62. Abdulrahman), Friedrich, Hanuszkiewicz, Becker, Rauschenbach

Tore: 0:1 Louis Rauschenbach (42.), 1:1 Paul Zager (52.), 1:2 Jannis Syring (63.), 1:3 Toni Luis Albrecht (77.); Schiedsrichter: Ronny Plenz (Wittenberg); Zuschauer: 45