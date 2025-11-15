Die deutschen Teams sind bei der Beach-Volleyball-WM weiter auf Erfolgskurs. Auch am zweiten Turniertag gab es in Australien nur Siege.

Adelaide - Die deutschen Beach-Volleyball-Teams sind bei WM im australischen Adelaide weiter erfolgreich unterwegs. Nach dem perfekten Vorrunden-Start mit vier Siegen in vier Spielen blieben die anderen deutschen Duos Cinja Tillmann/Svenja Müller, Linda Bock/Louisa Lippmann und Nils Ehlers/Clemens Wickler in ihren jeweils ersten Partien am zweiten WM-Tag ebenfalls ohne Niederlage. Paul Henning/Lui Wüst und Melanie Paul/Lea Kunst feierten sogar ihre zweiten Erfolge in ihren jeweils zweiten Spielen.

Die mitfavorisierten Cinja Tillmann und Svenja Müller zeigten sich in ihrem ersten Match souverän. Das 21:18, 21:11 der EM-Dritten gegen die Argentinierinnen Brenda Ailen Churin und Morena Marisa Abdala geriet nie in Gefahr. „Vor dem Spiel waren wir etwas angespannt, aber wir haben uns gut reingespielt und reingekämpft“, sagte Cinja Tillmann.

In ihrer Gruppe spielen auch die ebenfalls in Hamburg trainierenden Linda Bock und Louisa Lippmann. Sie hatten ebenso wenig Mühe, gegen Maria Gonzalez und Allanis Navas aus Puerto Rico mit 21:13, 21:18 zu gewinnen. „Jetzt ist die erste Anspannung schon mal abgefallen“, sagte Linda Bock nach dem ersten WM-Spiel überhaupt in ihrer noch jungen Beach-Karriere.

Wicklers wichtige Erkenntnis: Schulter hält

Die Olympia-Zweiten Ehlers und Wickler ließen den Kanadiern Samuel Schachter und Jonathan Pickett mit 21:16, 21:18 keine Chance. „Der Auftakt ist geglückt. Ich bin happy“, sagte Wickler. Erleichtert war er vor allem darüber, dass er die lange verletzte Schulter wieder stärker belasten kann.

Nach dem mühevollen Sieg am Freitag kamen Henning und Wüst in ihrem zweiten Spiel zu einem leichten 21:11, 21:14 gegen Rubén Mora und Dany López aus Nicaragua. Melanie Paul und Lea Kunst machten es durch den Verlust des zweiten Satzes gegen die australische Olympia-Zweite von 2021, Taliqua Clancy, und ihre Partnerin Jana Milutinovic unnötig spannend. Am Ende gewannen sie 21:14, 23:15, 15:6.