Deutsche Eisschnellläuferinnen gewinnen Silber in Verfolgung

Wettbewerb in Heerenveen

Ein deutsches Trio gewann bei den Titelkämpfen in Heerenveen Silber in der Mannschafts-Verfolgung.

Heerenveen - Josephine Schlörb, Josie Hofmann und Lea Sophie Scholz haben die erste Medaille bei einer Einzelstrecken-Europameisterschaft für die Deutsche Eisschnelllauf- und Shortrack-Gemeinschaft (DESG) seit sechs Jahren geholt.

Das Trio gewann bei den Titelkämpfen im niederländischen Heerenveen Silber in der Mannschafts-Verfolgung. Im Duell mit der Schweiz war das deutsche Team in 3:02,33 um 0,07 Sekunden schneller als die Eidgenossinnen als Dritte. Den Titel sicherten sich die favorisierten Niederländerinnen in 2:55,70 Minuten.

Deutsche Teams hatten Podest zuvor verpasst

Bei einer Einzelstrecken-EM hatten zuletzt 2018 Nico Ihle (Chemnitz) über 1000 Meter sowie das Verfolger-Team mit Roxanne Dufter, Gabriele Hirschbichler (beide Inzell) und Michelle Uhrig (Berlin) in der Verfolgung jeweils als Dritte Medaillen gewonnen. In Heerenveen hatten in den Tagen zuvor Maximilian Strübe, Moritz Klein (beide Erfurt) und Hendrik Dombek (München) sowie Anna Ostlender (Inzell), Uhrig und Scholz jeweils als Vierte im Team-Sprint knapp einen Podestplatz verpasst.

Seine gute Verfassung unterstrich am Schlusstag der EM noch einmal Moritz Klein. Nachdem er zum Auftakt über 1000 Meter Fünfter geworden war, belegte der 23-Jährige über 1500 Meter in 1:46,05 Minuten den siebten Rang. Europameister wurde der Norweger Peder Kongshaug in 1:44,25 Minuten.