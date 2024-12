Beim Saisonauftakt der Nordischen Kombiniererinnen führt nach dem Skispringen überraschend eine Deutsche. Der knappe Vorsprung ist am Ende aber zu wenig für ganz vorn.

Deutsche Führung reicht nicht: Norwegen siegt in Kombination

Lillehammer - Rückwärts sprang Ida Marie Hagen auf ihren Langlaufski ins Ziel und freute sich über den perfekten Weltcup-Auftakt. Die Norwegerin hat den Saisonstart der Nordischen Kombiniererinnen gewonnen. Die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters setzte sich vor ihrer Landsfrau Gyda Westvold Hansen und Lisa Hirner aus Österreich durch. Maria Gerboth, die nach dem Skispringen am Vormittag noch geführt hatte, konnte im entscheidenden Skilanglaufrennen nicht mit den Besten mithalten.

Die 22-Jährige belegte als beste Deutsche einen Platz vor Teamkollegin Nathalie Armbruster Rang fünf. Auf einen Podestplatz fehlte Gerboth etwas mehr als eine halbe Minute. Sie war mit einem Vorsprung von acht Sekunden auf die als Zweite gestartete Hirner in den Langlauf über fünf Kilometer gestartet.

Die Nordische Kombination der Frauen wird von Norwegen dominiert. In den vergangenen beiden Saisons gingen die Siege im Weltcup ausnahmslos an Athletinnen aus dem skandinavischen Land. Deutschland wartet noch auf einen Sieg in der noch recht jungen Weltcup-Disziplin.