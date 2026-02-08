Für die Snowboarder geht es bei Olympia um die Medaillen im Parallel-Riesenslalom - mit deutscher Beteiligung im Achtelfinale.

Livigno - Snowboarderin Ramona Hofmeister hat ihre Chance auf eine Olympia-Medaille im Parallel-Riesenslalom gewahrt. Die 29-Jährige qualifizierte sich als Siebte für das Achtelfinale und trifft dort auf Malena Zamfirova aus Bulgarien. Ebenfalls in der um 13.00 Uhr mit den Frauen startenden K.-o.-Runde, an der jeweils die besten 16 teilnehmen dürfen, stehen aus deutscher Sicht Hofmeisters Teamkollegin Cheyenne Loch (15.) und Elias Huber (12.).

„Es ist ein Rennen im Jahr, wo man abliefern muss. Bei mir ist es sich jetzt mal ausgegangen“, sagte Huber. „Jetzt schauen wir einfach, dass wir als Mannschaft noch das Beste rausholen aus dem Ganzen.“

Ausgeschieden sind bei den Männern Stefan Baumeister (18.), Max Kühnhauser (24.) und Yannik Angenend (25.). Bei den Frauen scheiterten Melanie Hochreiter (20.) sowie Mathilda Scheid (26.).