Australian Open Djokovic in Melbourne ohne Mühe weiter
Novak Djokovic bestritt vor den Australian Open kein Tennisturnier in diesem Jahr. Doch das merkt man dem Routinier in Melbourne nicht an.
Melbourne - Novak Djokovic steht bei den Australien Open in der dritten Runde. Der Rekord-Grand-Slam-Champion gewann in Melbourne gegen den italienischen Qualifikanten Francesco Maestrelli mit 6:3, 6:2, 6:2 und wurde dabei zu keiner Zeit ernsthaft gefordert. Der 38-Jährige, der das erste Highlight-Turnier der Tennis-Saison bereits zehnmal gewinnen konnte, benötigte in der Rod Laver Arena nur 2:15 Stunden für seinen Erfolg.
Bei den Frauen kam Titelverteidigerin Madison Keys ohne Mühe weiter. Die 30 Jahre alte Amerikanerin setzte sich gegen ihre Landsfrau Ashlyn Krueger mit 6:1, 7:5 durch. Keys hatte im vergangenen Jahr im Endspiel überraschend Aryna Sabalenka geschlagen und ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.