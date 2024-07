London - Das deutsche Tennis-Doppel Constantin Frantzen und Hendrik Jebens ist in Wimbledon völlig überraschend ins Viertelfinale eingezogen. Das Duo aus Düsseldorf und Stuttgart setzte sich im Achtelfinale des wichtigsten Rasenturniers der Welt 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) gegen das niederländisch-britische Duo Jean-Julien Rojer und Lloyd Glasspool durch.

In der Runde der besten Acht treffen Frantzen und Jebens auf die an Position neun gesetzte Paarung Michael Venus und Neal Skupski aus Neuseeland und Großbritannien. In der ersten Runde war dem deutschen Duo der erste Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier überhaupt gelungen. In der zweiten Runde schafften die beiden eine Überraschung gegen die Nummer zwei der Setzliste.

Im Achtelfinale des dritten Grand-Slam-Turniers des Tennis-Jahres stehen auch Kevin Krawietz und Tim Pütz (Coburg/Frankfurt).