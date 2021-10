Draisaitl: Oilers vielleicht so gut wie seit 2017 nicht

Edmonton - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl sieht die Edmonton Oilers vor dem Start in die NHL-Saison so gut aufgestellt wie lange nicht.

„Vielleicht haben wir in der Breite das beste Team seit 2017“, sagte der 25 Jahre alte Profi der „Sport Bild“. Der Kölner will in der am 12. Oktober beginnenden Spielzeit erneut einen Anlauf auf die Meisterschaft nehmen. „Der Weg dahin ist leider meistens ein langer Prozess. Wir kommen mit unserer Mannschaft jetzt in eine Phase, in der wir in der Lage sein sollten, in den Playoffs mitzureden“, sagte er. Zunächst müsse sich sein Team aber erst einmal in den 82 Hauptrundenspielen für die K.o.-Runde qualifizieren.