Peking - Ausgerechnet der prestigeträchtige Sieg im Team-Wettbewerb blieb den deutschen Rodlern beim Saison-Finale verwehrt. Das abschließende Damen-Doppel mit Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal verspielte durch zahlreiche Fehler im unteren Bahn-Drittel einen komfortablen Vorsprung von fast neun Zehntelsekunden und ermöglichte so Österreich den Tages- und Gesamtsieg mit fünf Punkten Vorsprung. Zuvor hatten Merle Fräbel, Max Langenhan und das Doppel Tobias Wendl/Tobias Arlt für einen sicher scheinenden Vorsprung gesorgt.

Der Ausrutscher im Team-Wettbewerb war aber der einzige leichter Stimmungsdämpfer in China. Auf der Olympia-Bahn von 2002 dominierten die Schützlinge von Bundestrainer Patrick Leitner. Nachdem Julia Taubitz bereits am Samstag das schier Unmögliche möglich gemacht hatte und mit einer fast perfekten Fahrt trotz Handverletzung doch noch den Erfolg im Gesamtweltcup geschafft hatte, erledigten auch Langenhan und Wendl/Arlt die Pflichtaufgaben.

In einer eigenen Liga

Langenhan setzte sich souverän mit über einer halben Sekunde Vorsprung vor den Österreichern Jonas Müller und David Gleirscher durch. Mit insgesamt 716 Punkten fuhr Langenhan in dieser Saison in neun Weltcup-Rennen in einer eigenen Liga. „Es freut mich natürlich, dass ich die Saison mit dem WM-Titel und dem Gesamtweltcup wieder erfolgreich beenden konnte“, sagte Langenhan. Felix Loch wurde beim China-Weltcup Achter. Im Gesamtergebnis rettete er Rang drei mit zwei Zählern Vorsprung auf Müller.

Die Rekord-Olympiasieger Wendl und Arlt sicherten sich auf der letzten der neun Weltcup-Stationen die Gesamtwertung in souveräner Manier. Die beiden 37-Jährigen gewannen mit 0,158 Sekunden Vorsprung vor den Letten Martins Bots/Roberts Plume. Es war ihr sechster Erfolg im Kampf um die Kristallkugel. Rekord-Weltmeister Toni Eggert beendete seine Comeback-Saison mit seinem neuen Partner Florian Müller mit einem dritten Rang - sie wurden Vierte im Gesamtweltcup.

Lediglich im Damen-Doppelsitzer gab es für die deutschen Rodlerinnen nichts zu holen. Gegen die Österreicherinnen Selina Egle/Lara Michaela Kipp, die sieben der neun Rennen für sich entschieden. Degenhardt/Rosenthal wurden mit einem Saisonsieg und 90 Punkten Rückstand auf die Österreicherinnen Zweite.