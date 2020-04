Hans-Joachim Stuck glaubt an eine Zukunft des Deutschen Tourenwagen Masters. Foto: Jörg Carstensen/dpa Jörg Carstensen

Stuttgart (dpa) - Der ehemalige DTM-Champion Hans-Joachim Stuck glaubt an eine Zukunft des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM).

"Beim Blick in die Zukunft müssen wir die neueste Nachricht erst einmal setzen lassen. Wir wissen: Audi ist raus. Jetzt müssen wir uns Szenarien überlegen, was wir mit dem Thema DTM machen", sagte der 69-Jährige der "Stuttgarter Zeitung" in einem Interview.

Audi hatte vor Kurzem seinen DTM-Ausstieg zum Jahresende angekündigt. Nach derzeitigem Stand bleibt nur noch Hersteller BMW übrig, damit ist die Rennserie vom Aus bedroht.

"Ob neue Hersteller in die DTM kommen werden, das bezweifle ich mal, denn die Autokonzerne haben zurzeit anderes zu tun als DTM-Rennwagen zu bauen. Aber vielleicht können wir die DTM mit bereits existierenden Fahrzeugen aus anderen Klassen bestücken", sagte Stuck, der 1990 in einem Audi DTM-Champion geworden war. "Über all das müssen wir diskutieren, um die aus meiner Sicht weltweit wichtige Plattform DTM zu erhalten."

