Der Einzug ins Finale ist für Emma Weiß schon ein Erfolg. Dort schließt sie dann gegen eine starke Konkurrenz auf dem letzten Platz ab.

Livigno - Emma Weiß hat das Aerials-Finale bei den Olympischen Winterspielen erreicht, in den Kampf um die Medaillen allerdings nicht eingreifen können. Die 26-Jährige kam in Livigno bei ihrem besten von zwei Versuchen auf 75,28 Punkte und landete damit auf dem zwölften Platz.

„Das war ein guter Tag insgesamt“, sagte Weiß, die einmal stürzte. „Ich habe wirklich schlecht geschlafen, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Ich hätte es mit meinen Sprüngen gar nicht ins Super-Finale geschafft. Das passt alles so, wie es ist.“

In diesem sogenannten Super-Finale, an dem nur die sechs bestplatzierten Athletinnen der ersten Finalrunde teilnehmen durften, setzte sich wie schon 2022 in Peking Mengato Xu aus China (112,90) durch. Dahinter holte Danielle Scott aus Australien Silber (102,17). Dritte wurde mit Qi Shao (101,90) eine weitere Chinesin.

„Mal schauen, was Gott mit mir vorhat“

Nach dem elften Platz in der Qualifikation, die wegen der Wetterbedingungen um einen Tag verschoben worden war, sagte die einzige deutsche Starterin: „Es geht einfach noch einmal darum, sauber zu springen. Es geht da wirklich über Qualität - und dann mal schauen, was Gott mit mir vorhat.“ Seit einer Gottesbegegnung vor zwei Jahren ist Weiß nach eigener Aussage in dessen Auftrag unterwegs.

Der olympische Aerials-Wettbewerb ist eine Disziplin des Freestyle-Skis, bei der die Athletinnen über eine steile Schanze springen und in der Luft mehrere Saltos und Schrauben zeigen. Bewertet werden der Absprung, die Ausführung der Tricks in der Luft sowie die Landung, wobei Schwierigkeit und Sauberkeit eine große Rolle spielen.