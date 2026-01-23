Das hatten sich Kevin Krawietz und Tim Pütz ganz anders vorgestellt. In Melbourne ist für das Davis-Cup-Doppel ganz früh Schluss.

Melbourne - Das deutsche Davis-Cup-Doppel hat bei den Australian Open eine herbe Enttäuschung erlebt. Kevin Krawietz und Tim Pütz verloren in Melbourne gegen das brasilianische Tennis-Duo Orlando Luz und Rafael Matos mit 3:6, 6:7 (5:7) und schieden damit völlig überraschend bereits in der zweiten Runde aus.

Vor den Australian Open hatten Krawietz und Pütz beim ATP-Turnier in Adelaide noch das Finale erreicht und waren daher mit Selbstvertrauen nach Melbourne gereist. Doch gegen die beiden Brasilianer hatte das deutsche Doppel große Probleme mit dem Aufschlag und zeigte insgesamt eine enttäuschende Leistung.

Im Mixed-Wettbewerb sind Krawietz und Pütz in Melbourne mit ihren jeweiligen Tennis-Partnerinnen noch vertreten. Nach dem ersten Grand-Slam-Turnier der Saison geht es für das Doppel dann zurück nach Deutschland, wo am 6./7. Februar in Düsseldorf das Erstrunden-Spiel im Davis-Cup gegen Peru ansteht.