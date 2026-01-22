Dänemark und Welthandballer Mathias Gidsel gewinnen das EM-Duell der Topfavoriten gegen Frankreich. Der Sieg hat positive Folgen für Deutschland.

Herning - Olympiasieger und Topfavorit Dänemark hat sich mit einem Sieg im EM-Topspiel eindrucksvoll im Medaillenrennen zurückgemeldet. Zwei Tage nach der überraschenden Vorrunden-Niederlage gegen Portugal gewann der Weltmeister zum Start in die Hauptrunde gegen Titelverteidiger Frankreich mit 32:29 (11:12). Welthandballer Mathias Gidsel war bester Werfer mit neun Toren.

Zuvor hatte sich Norwegen in einem Handball-Thriller mit 35:34 (16:16) gegen Spanien durchgesetzt. Somit führt Deutschland die Sechsergruppe nach seinem 32:30-Erfolg über Portugal mit vier Punkten an. Frankreich, Dänemark, Norwegen und Portugal haben zwei Zähler, Spanien null.

Drei Partien muss jedes Team in der zweiten Turnierphase noch spielen, die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich fürs Halbfinale.

Dänemark seit 2012 ohne EM-Titel

Das dänische Star-Ensemble will endlich seine Durststrecke beenden: Seit 2012 warten die erfolgsverwöhnten Skandinavier auf einen EM-Titel. „Das ist ein großes Thema für uns. Wir wollen endlich dieses Turnier gewinnen“, hatte Kapitän Magnus Saugstrup erklärt.