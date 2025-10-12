Zehn EM-Titel hat im Tischtennis noch kein Frauen-Team gewonnen. Die Deutschen wollen die ersten sein. Das Auftaktspiel bei der Europameisterschaft in Kroatien lief schon einmal gut.

Zadar - Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Frauen ist erfolgreich in die Team-Europameisterschaft in Kroatien gestartet. Die Titelverteidigerinnen gewannen ihr erstes Spiel gegen Slowenien 3:0.

Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann spielte trotz Beschwerden am Ellenbogen und siegte im ersten Match in 3:2 Sätzen gegen Ana Tofant. Danach punkteten Sabine Winter und Yuan Wan jeweils ohne Satzverlust.

Rekordtitel ist das Ziel

Die deutschen Frauen wollen in Zadar ihren dritten EM-Titel in Serie holen und dadurch zu alleinigen Rekord-Europameisterinnen aufsteigen. Bislang haben Deutschland und Ungarn jeweils neunmal den Mannschafts-Wettbewerb einer Europameisterschaft gewonnen.

Bereits am Montagabend kann das Team von Bundestrainerin Tamara Boros mit einem weiteren Sieg gegen Serbien den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Die besten 16 Teams der EM qualifizieren sich für die Team-WM 2026 in London.