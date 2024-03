Ex-Radprofi Rohan Dennis in Australien vor Gericht

Adelaide - Der australische Ex-Radprofi Rohan Dennis muss sich ab Mittwoch in seiner Heimat wegen gefährlichen Fahrens mit Todesfolge vor Gericht verantworten. Auf der Webseite des Adelaide Magistrates Court wurde mitgeteilt, dass eine Anhörung des 33-jährigen zweifachen Zeitfahrweltmeisters für 10.00 Uhr (Ortszeit) angesetzt ist.

Australischen Medienberichten zufolge soll Dennis für den Tod seiner Frau Melissa Hoskins verantwortlich sein. Die ehemalige Radrennfahrerin war Ende Dezember im Alter von 32 Jahren im südaustralischen Adelaide von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Sie starb kurz darauf im Krankenhaus.

Die South Australia Police hatte danach mitgeteilt, dass ein dem Opfer bekannter Mann festgenommen wurde und danach wieder auf Kaution freikam. Die Behörden nannten aber lange keinen Namen - bis jetzt. Ein Gerichtstermin wurde für den 13. März angesetzt. Dem Angeklagten wird unter anderem auch das Fahren ohne die erforderliche Sorgfalt vorgeworfen, wie das Gericht der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Die ehemalige Weltmeisterin und zweimalige Olympia-Teilnehmerin Hoskins hatte zwei Kinder mit Dennis, mit dem sie seit 2018 verheiratet war. Der Profi war 2018 und 2019 Weltmeister im Einzelzeitfahren geworden, zudem gewann er mindestens eine Etappe bei den drei großen Landesrundfahrten. Im vergangenen Jahr hatte Dennis seine Karriere beendet. Davor hatte er im Januar 2023 noch eine Etappe der Tour Down Under in Australien gewonnen.