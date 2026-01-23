Vom erfolgreichen Snowboarder zu einem der vom FBI meistgesuchten Verbrecher: Ryan Wedding soll Morde befohlen und Hunderte Kilo Kokain geschmuggelt haben. Nun wurde er gefasst.

Dem früheren Snowboarder Ryan Wedding wird vorgeworfen, einen Drogenring geleitet zu haben. (Symbolbild)

Washington - Der frühere Olympia-Snowboarder und einer der zehn meistgesuchten Verbrecher der US-Bundespolizei FBI, Ryan Wedding, ist in Mexiko festgenommen worden. Das bestätigten die US-Justizministerin Pamela Bondi und FBI-Chef Kash Patel auf der Plattform X.

Dem Kanadier Wedding wird vorgeworfen, einen Drogenring geleitet zu haben. Den Angaben zufolge soll er zudem mehrere Morde angeordnet haben, um seine Drogengeschäfte voranzutreiben. Die Behörden hatten eine Belohnung von 15 Millionen US-Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zu einer Festnahme und Verurteilung des 44-Jährigen führen würden.

Bondi wertet Festnahme als Erfolg Trumps

„Wedding wurde in die Vereinigten Staaten geflogen, wo er sich vor Gericht verantworten muss“, schrieb Bondi. Die Festnahme Weddings sei ein direktes Ergebnis der Führungsstärke von US-Präsident Donald Trump in Sachen Recht und Ordnung, äußerte sie weiter.

Wedding soll sich laut FBI-Boss Patel seit mehr als einem Jahrzehnt in Mexiko versteckt gehalten haben. Mit seiner transnationalen Drogenhandelsorganisation soll er demnach regelmäßig Hunderte Kilogramm Kokain von Kolumbien über Mexiko in die USA und nach Kanada transportiert haben.

„Dies ist ein wichtiger Tag für ein sichereres Nordamerika und die Welt und eine Botschaft, dass diejenigen, die unsere Gesetze brechen und unseren Bürgern Schaden zufügen, vor Gericht gestellt werden“, äußerte Patel.

Bei Olympia 2002 auf dem 24. Rang

Wedding hatte 2002 bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City teilgenommen. Im Parallel-Riesenslalom belegte er für Kanada den 24. Platz.