Der36-jährige Bayer hat die Generalprobe für die olympischen Rennen gewonnen und seine Favoritenrolle bestätigt.

Felix Loch lächelt sich durch den Winter. Jubeln will er nun auch in Cortina.

Oberhof - Die ganze Saison ist mega, die Stimmung, die Leistungen. So sieht es Felix Loch. Er erlebt in diesem Winter seinen zweiten, dritten Frühling. So ganz genau ist das nicht definierbar. Immerhin rodelt der inzwischen 36-jährige Bayer schon eine gefühlte Ewigkeit, bestieg bereits 2010 in Vancouver nach dem Einsitzer-Rennen den Olymp.