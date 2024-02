Apeldoorn - Die niederländische Doppel-Weltmeisterin Femke Bol hat erneut einen Weltrekord über 400 Meter aufgestellt. Die 23 Jahre alte Leichtathletin kam in Apeldoorn in den Niederlanden in 49,24 Sekunden ins Ziel.

Vor einem Jahr hatte sie die mehr als vier Jahrzehnte alte Bestmarke der Tschechin Jarmila Kratochvilova auf 49,26 Sekunden verbessert. Nun war die Leichtathletin noch etwas schneller.