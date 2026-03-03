Der Biathlon-Winter geht mit dem Weltcup in Finnland weiter. Ein deutscher Athlet fehlt dabei.

Kontiolahti - Nach den enttäuschenden Olympischen Winterspielen geht die Saison der deutschen Biathleten zunächst ohne Justus Strelow weiter. Der 29-Jährige muss auf den Weltcup in dieser Woche im finnischen Kontiolahti verzichten, weil er sich einen Finger gebrochen hat. Bei den Frauen fehlt Anna Weidel erkrankt.

Durch die zwei Ausfälle sowie den Rücktritt von Franziska Preuß gehen in Finnland nur je fünf Männer und Frauen des DSV an den Start: Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Selina Grotian, Julia Tannheimer und Marlene Fichtner sowie Philipp Horn, Philipp Nawrath, David Zobel, Lucas Fratzscher und Leo Pfund. Sportdirektor Felix Bitterling kündigte an, bei dem Weltcup danach in Otepää (Estland) wieder in voller Teamstärke anzutreten und nachzunominieren.

Rückblick auf Olympia: Sportchef gegen Weltuntergangsstimmung

Bitterling blickte vor den Rennen von Donnerstag bis Sonntag noch einmal auf Olympia zurück. Dort hatten die deutschen Athletinnen und Athleten nur Bronze in der Mixed-Staffel gewonnen.

„Mit nur einer Medaille können und wollen wir im deutschen Biathlon nicht zufrieden sein“, sagte der Sportdirektor. „Trotzdem teilen wir die teilweise sehr zugespitzte Weltuntergangsstimmung rund um den deutschen Biathlon nicht. Wir haben bei Olympia viele starke Leistungen gesehen, mehrere Ergebnisse lagen nur sehr knapp an den Medaillen vorbei. Solche Leistungen muss man erst einmal abrufen, darauf gilt es aufzubauen.“ Die aufarbeitenden Analysen hätten bereits begonnen.