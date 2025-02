Peking - Deutschlands Rodel-Team muss im letzten Weltcup-Rennen der Saison in China auf Weltmeisterin Julia Taubitz verzichten. Auf Anraten der Ärzte startet die Gesamtweltcupsiegerin heute nicht in der Teamstaffel, weil sie sich im Einsitzer-Rennen am Samstag eine Fingerverletzung zugezogen hat. Für die 28 Jahre alte Taubitz fährt Vize-Weltmeisterin Merle Fräbel in der Staffel. Deutschland führt vor dem letzten Rennen der Saison auf der Olympia-Bahn in Yanqing mit einem Vorsprung von zehn Punkten vor Österreich.

Mit einer grandiosen Aufholjagd hatte sich Taubitz im Einsitzer doch noch ihren fünften Sieg im Gesamtweltcup geholt. Ihre ärgsten Konkurrentinnen im Kampf um die Kristallkugel, die Österreicherinnen Madeleine Egle und Lisa Schulte, hatten gepatzt.

Auch Langenhan und Wendl/Arlt vor Weltcup-Gesamtsieg

Vor dem Weltcup-Gesamtsieg stehen heute die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt sowie Max Langenhan. Der Dreifach-Weltmeister von Whistler führt mit 616 Punkten vor dem Österreicher Nico Gleirscher (558 Punkte) und Teamkollege Felix Loch (505). Bei einem Sieg von Gleirscher müsste der 26 Jahre alte Langenhan mindestens Siebter werden, um seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.



Die Doppelsitzer-Altmeister Wendl/Arlt haben ihren sechsten Gesamtweltcup-Sieg schon so gut wie sicher in der Tasche. Nur wenn die sechsmaligen Olympiasieger disqualifiziert werden, hätte die Konkurrenz noch eine Chance. Das Bayern-Duo hat 80 Punkte Vorsprung vor den Österreichern Thomas Steu und Wolfgang Kindl.