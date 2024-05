Die Fraport Skyliners setzen sich im Playoff-Halbfinale bei den Gladiators Trier durch. Der sportliche Aufstieg in die Basketball-Bundesliga ist geschafft.

Frankfurter zurück in der Bundesliga

Nach derzeitigem Stand treten nur 17 Mannschaften in der kommenden Bundesliga-Saison an.

Trier - Die Basketballer der Fraport Skyliners haben den sportlichen Aufstieg in die Basketball-Bundesliga (BBL) geschafft. Die Frankfurter setzten sich im entscheidenden fünften Spiel der Best-of-Five-Serie mit 85:76 (51:31) bei den Römerstrom Gladiators Trier durch. Durch das 3:2 in der Halbfinalserie der zweitklassigen Pro A sicherte sich das Team von Trainer Denis Wucherer den Playoff-Finaleinzug und die damit verbundene Qualifikation für die Bundesliga.

Frankfurt, das im letzten Jahr abgestiegen war, erwischte in Trier den besseren Start. Bereits zur Halbzeit führten die Skyliners beim besten Team nach der Hauptrunde deutlich. Doch Trier gab nie auf und kam wieder näher heran. Allerdings hatten die Gäste immer eine Antwort parat und brachten den Sieg nach Hause.

Die zweite Playoff-Halbfinalserie hatten die PS Karlsruhe Lions gegen Phoenix Hagen mit 3:1 für sich entschieden. Sportlich hätten die Karlsruher den Aufstieg damit geschafft, allerdings haben die Lions keine Lizenz für die BBL erhalten. Nach derzeitigem Stand würden somit nur 17 Clubs an der kommenden Bundesliga-Saison teilnehmen. Wie schon in vergangenen Jahren könnte die Liga aber eine Wildcard an ein 18. Team vergeben.