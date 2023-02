Planica - Rekord-Weltmeister Eric Frenzel lässt eine Fortsetzung seiner Laufbahn bis zur nächsten Nordischen Ski-WM in Trondheim 2025 offen. Dies sagte der 34 Jahre alte Nordische Kombinierer in einer Medienrunde vor den Titelkämpfen im slowenischen Planica.

„Trondheim wird sicherlich auch gigantisch. Ein Reiz wäre auf jeden Fall da, aber ich mache das davon abhängig, wie ich mich nach der WM und nach der Saison fühle und wie es sich für mich richtig anfühlt“, sagte Frenzel, der im deutschen Team leistungsmäßig hinter die jüngere Generation um Olympiasieger Vinzenz Geiger und Julian Schmid zurückgefallen ist.

Macht Frenzel bis 2025 weiter, dürften auch die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien zu einem Thema werden. Bundestrainer Hermann Weinbuch dürfte dann - zumindest in dieser Funktion - nicht mehr dabei sein. Der 62-Jährige kündigte an, dass in Planica seine wohl letzte WM bevorstehe. „Er hat die deutsche Kombination seit fast 30 Jahren enorm geprägt. Viele der Erfolge, die wir in den letzten Jahren erreicht haben, sind auch aufgrund seiner strategischen Planung und seines Trainings“, lobte Frenzel.