Fünf deutsche Profis hoffen noch auf Paris-Qualifikation

Paris - Ein deutsches Tennis-Quintett ist bei den French Open nur noch jeweils einen Sieg vom Hauptfeld entfernt.

Laura Siegemund, Jule Niemeier, Nastasja Schunk, Cedrik-Marcel Stebe und Daniel Masur gewannen in Paris ihre Partien in der zweiten Runde der Qualifikation. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am Sonntag.

Siegemund bezwang die Chinesin Xiyu Wang mit 6:3, 6:3. Niemeier setzte sich gegen die französische Lokalmatadorin Jessika Ponchet mit 6:4, 6:0 durch. Nastasja Schunk gewann gegen Veronica Cepede Royg aus Paraguay 6:3, 6:1. Cedrik-Marcel Stebe beim 7:6 (7:5), 6:3 gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo und Daniel Masur beim 4:6, 6:4, 7:6 (10:3) gegen Jesper de Jong aus den Niederlanden deutlich mehr Mühe. Tamara Korpatsch und Katharina Gerlach scheiterten hingegen in der zweiten Qualifikationsrunde.

Bislang sind bei den Damen in Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Tatjana Maria nur drei deutsche Spielerinnen dabei. Die deutschen Herren werden angeführt vom Weltranglistendritten Alexander Zverev.