Für den Gastgeber SC Borea Dresden endete das Duell mit dem FC Hertha 03 am 22. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Dresden/MTU. Im Stadion Bodenbacher Str. haben 23 Fußballfans am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SC Borea Dresden und dem FC Hertha 03 verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Lucas Leihkauf (Plauen) ausgesprochen. Insgesamt fünf Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 22

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – FC Hertha 03

SC Borea Dresden: Borschel – Fröhlich, Knötzsch (83. Wagner), Yehia Nabil Khaled (83. Mikulsky), Skrabalek, Mende, Exner, (59. Park), Müller (46. Schulze), Goebel, Shafei (46. Semar)

FC Hertha 03: Dieye (38. Kiwus) – Dögenci, Kirakos, Steinrücken, Strana (79. Meki), Bunger, Sylla (79. Dimitriou), Beresh (46. Van-Dunem), Ögüt, Sperling (66. Güler), Kozian

; Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Karl Krompaß, Daria Köhler; Zuschauer: 23