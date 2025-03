Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Der Heimvorteil half dem FC Mecklenburg Schwerin U19 am Samstag nicht, als er sich vor 60 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den FC Hertha 03 geschlagen geben musste.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Gabrijel Jure Kozian (FC Hertha 03) netzte dann spät in Spielminute 74 ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

FC Mecklenburg Schwerin U19 sieht sich 0:2 im Rückstand – 94. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der FC Hertha 03 noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Jassin Meki (Hertha) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 0:2 gingen die Berliner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – FC Hertha 03

FC Mecklenburg Schwerin U19: Schulz – Shalabai, Hartig, Jaap (57. Elgezawy), Barati (78. Henke), Szulczyk, Schäfer, Rühlke (59. Witt), Bilson, Müller, Zellmann

FC Hertha 03: Kiwus – Dögenci, Strana (46. Meki), Dimitriou (88. Purgar), Ögüt, Bunger, Kirakos, Van-Dunem (46. Beresh), Sylla, Schulz, Kozian

Tore: 0:1 Gabrijel Jure Kozian (74.), 0:2 Jassin Meki (90.+4); Schiedsrichter: Ole Donner (Rostock); Assistenten: Phillipp Tautenhahn, Mathilda Reinsch; Zuschauer: 60