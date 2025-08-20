Eine bittere Schlappe erlitt der VFC Plauen an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den FC Hertha 03. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 71 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

Plauen/MTU. Das Spiel zwischen Plauen und Hertha ist mit einer klaren 0:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Schon kurz nach Spielstart schoss Leon Strana das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Die Berliner legten in der 24. Spielminute nach. Diesmal war Ben Schulz der Torschütze.

VFC Plauen liegt 0:2 zurück – Minute 24

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Schulz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (86.). Damit war der Sieg der Berliner entschieden. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Langer (46. Tauscher), Petzold, M. Schulz (38. Ibisevic), Wunderlich, Krantz, Liebig (46. Spörl), (46. Richter), Burdusudis (46. Plank), Koumpous, T. Schulz

FC Hertha 03: Kiwus – Dögenci (82. Dimitriou), Bayindir, Kirakos (58. Meki), Sperling, Weber, Van-Dunem (46. Sylla), Strana (58. Baba), Kozian (73. Schultze), Steinrücken, Schulz

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71