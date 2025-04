Halle/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Florian Lösch. Der Trainer von Halle musste sein Team bei einer 0:5 (0:2)-Niederlage gegen Förderkader beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Julius Weiser (Zahna-Elster) eine Gelbe Karte an die Gäste (7.). Erik Ahrens traf für den FC Förderkader Rene Schneider in Spielminute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Rostocker waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch John Leon Podeyn erzielt.

VfL Halle 96 I (U19) gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 35

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Leopold Walkhoefer traf in Minute 51 und John Marvin Kruse in Minute 85. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.04.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 19

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Ahmad Sahwil den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Rostocker gesichert. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 I (U19) – FC Förderkader Rene Schneider

VfL Halle 96 I (U19): Störmer – Skriptsov (46. Okorie), Meyer (69. Anteneh), Beese (80. Drese), Danyi, Horn, Schäller, Gelanew (62. Khalid), Onyedeke, Rayko, Geyer (69. Gerlach)

FC Förderkader Rene Schneider: Ahrens – Ahrens (69. Kruse), Asad (46. Moschke), Schultz (46. Sorokolita), Bloch (75. Wenck), Latta (46. Walkhoefer), Sahwil, Sanguinette, Zepuntke (62. Frieberg), Podeyn, Lampe

Tore: 0:1 Erik Ahrens (15.), 0:2 John Leon Podeyn (35.), 0:3 Leopold Walkhoefer (51.), 0:4 John Marvin Kruse (85.), 0:5 Ahmad Sahwil (90.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Ben Szczegula, Justus Kott; Zuschauer: 35