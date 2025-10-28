Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost erzielte der Heimverein BFC Preussen gegen den FC Hertha 03 ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Berlin/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem BFC Preussen und dem FC Hertha 03 mit einem Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Bela Wiethüchter (Berlin) eine Gelbe Karte an die Berliner (45.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Vincent Bayindir (FC Hertha 03) netzte in der 4. Minute der zweiten Halbzeit (49.) als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

1:1 für BFC Preussen und FC Hertha 03 – 63. Minute

18 Minuten nach der Pause konnte Baran Daskan (BFC) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für BFC erzielen (63.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BFC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Berliner sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – FC Hertha 03

BFC Preussen: Saatci – Peter, (56. Dagdemir), Rehberg, Taskiran, Xydias, Klimpke, Isik (56. Dworzynski), Maleca (85. Westmark), Daskan, Klemme (56. Yildirim)

FC Hertha 03: Kiwus – Bunger, Kozian, Dögenci, Schultze (66. Sylla), Van-Dunem (79. Baba), Weber, Sperling, Bayindir, Almugheer (60. Meki), Kirakos (60. Steinrücken)

Tore: 0:1 Vincent Bayindir (49.), 1:1 Baran Daskan (63.); Schiedsrichter: Bela Wiethüchter (Berlin); Assistenten: Marius Dietz, Jacob Slotta; Zuschauer: 93