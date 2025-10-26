Der VfB Merseburg sicherte sich am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Erfolg gegen den SC Bernburg.

Merseburg/MTU. Die 78 Besucher auf dem Sportplatz Ulmenweg haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Merseburger schlugen das Team aus Bernburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Oliver Hillemann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Merseburger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Tim Knerler der Torschütze (5.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Maximilian Roß kam rein für Maso Erovic und Lauris Voigt für Josua Felipe Frühauf. Auf der Gastseite sprangen Pepe Streithoff für Til Heitzmann und Dustin Strobach für Felix Hilmer ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Dustin Strobach, den Ball ins Netz zu befördern und den Bernburgern noch ein Tor zu bescheren (64.). Die Gegner vom SC Bernburg beendeten die Partie mit einer Roten Karte (69.). Der VfB Merseburg hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SC Bernburg

VfB Merseburg: Przigode – Knerler (90. Kothe), Berndt (81. Arndt), Nicodemus (75. Dähne), Hillemann, Erovic (61. Roß), Bierschenk, Korngiebel, J. L. Wagner, Frühauf (63. Voigt), D. Wagner

SC Bernburg: Friedrich – Lange, Heitzmann (7. Streithoff), Schauer, Hilmer (51. Strobach), Fahland, Lange, Becker, Raeck, Staat (57. Schmidt), Krüger

Tore: 1:0 Oliver Hillemann (4.), 2:0 Tim Knerler (5.), 2:1 Dustin Strobach (64.); Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 78