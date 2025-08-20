Der FC Hertha 03 errang am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 69 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 69 Besuchern des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Plauen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Wesa Den Araujo Van-Dunem (FC Hertha 03) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

2:0 Vorsprung für FC Hertha 03 – Minute 62

Das letzte Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Ben Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (62.). Damit war der Erfolg der Berliner entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der FC Hertha 03 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Kirakos, Bunger, Güler (60. Voigt), Sylla, Kozian (28. Dögenci), Schulz, Ögüt, Strana (60. Meki), Van-Dunem (70. Soliman), Sperling

VFC Plauen: Nahrendorf – Koumpous, Schulz (79. Ibisevic), Krantz, Petzold, Wunderlich, Liebig (41. Spörl), Tauscher, Langer, Mohammadi (54. Burdusudis), Plank

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69