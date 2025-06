Schwerin/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 52 Besuchern auf dem Görries Platz I geboten. Die Schweriner waren den Gästen aus Halle mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Joel Bilson traf für den FC Mecklenburg Schwerin U19 in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mic Röpke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

40. Minute: FC Mecklenburg Schwerin U19 liegt mit 2:0 vorne

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Robert Fuchs kam rein für Abdalrahman Elgezawy und Sullyvan Domres für Joel Bilson. Auf der Gastseite sprangen Ksawier Stachyra für David Danyi und Pernell Kaiser für Jakob Skriptsov ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 59. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 kassierte zweimal Gelb. Der VfL Halle 96 I (U19) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Lösch.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Sullyvan Domres den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (86.). Damit war der Erfolg der Schweriner gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VfL Halle 96 I (U19)

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Elgezawy (64. Fuchs), Röpke, Schäfer (72. Henke), Rühlke, Shalabai, Bilson (72. Domres), Barati (83. Witt), Zellmann, Hartig, Müller (83. Stepantsev)

VfL Halle 96 I (U19): Störmer – Heute, Unthan, Meyer, Danyi (46. Stachyra), Geyer, Schäller, Rayko, Uguru, Skriptsov (46. Kaiser), Beese

Tore: 1:0 Joel Bilson (15.), 2:0 Mic Röpke (40.), 3:0 Sullyvan Domres (86.); Schiedsrichter: Borwin Julius Adler (Rostock); Assistenten: Tom Kahl, Christoph Lissner; Zuschauer: 52