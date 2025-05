Schwerin/MTU. Die 60 Besucher auf dem Görries Platz I haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Schweriner besiegten die Gäste aus Erfurt mit 4:0 (1:0) deutlich.

Elias Finn Szulczyk (FC Mecklenburg Schwerin U19) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SpVgg. Eintracht Erfurt kassierte einmal Gelb (43.). In der zweiten Halbzeit setzte Schwerin noch einen drauf: In Minute 68 wurde ein weiteres Tor durch Joel Bilson erzielt.

68. Minute: FC Mecklenburg Schwerin U19 baut Führung auf 2:0 aus

Der Siegeszug der Schweriner brach nicht ab. Minute 69: Schwerin traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Louis Müller ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Daniel Stepantsev ersetzte Louis Müller und Leon Henke kam rein für Joel Bilson. Auf der Gastseite sprangen Lennox Wöller für Ichsan Visargov und Lukas Schmidt für Oliver Mathurin Koto'O Djouokou ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Leon Henke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (85.). In Spielminute 88 handelte sich der FC Mecklenburg Schwerin U19 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – SpVgg. Eintracht Erfurt

FC Mecklenburg Schwerin U19: Schulz – Zellmann, Bilson (73. Henke), Shalabai, Schäfer, Müller (73. Stepantsev), Hartig, Rühlke, Elgezawy (64. Jaap), Szulczyk (64. Domres), Pischel (46. Barati)

SpVgg. Eintracht Erfurt: Ogbenna – Broisch, Radzhabov, Hein, Dewart, Kodamani (64. Lindenbeck), Schwebs, Koto'o Djouokou (79. Schmidt), Berghofer (79. Egharevba), Visargov (72. Wöller), Nowak

Tore: 1:0 Elias Finn Szulczyk (3.), 2:0 Joel Bilson (68.), 3:0 Louis Müller (69.), 4:0 Leon Henke (85.); Schiedsrichter: Dennis Heidemann (Wismar); Assistenten: Tom Schröder, Nico Wilke; Zuschauer: 60