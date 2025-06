Seattle/Pasadena - Champions-League-Gewinner Paris Saint-Germain und das brasilianische Überraschungsteam Botafogo FC haben sich bei der Club-WM in den USA für das Achtelfinale qualifiziert. Das Starensemble von PSG gewann in Seattle gegen die Seattle Sounders mit 2:0 (1:0) und sicherte sich am letzten Spieltag der Gruppe B mit sechs Punkten den Sieg in der Abschlusstabelle. Im Parallel-Spiel konnte sich Botafogo in Pasadena sogar eine 0:1-Niederlage gegen Atlético Madrid leisten, um mit ebenfalls sechs Punkten als Zweiter in die K.o.-Phase einzuziehen.

Die Franzosen übernahmen nach einer verhaltenen Anfangsphase die Kontrolle der Partie. Désiré Douré scheiterte vor 50.626 Zuschauern im Lumen Field in der 12. und 30. Minute noch an Seattles Schweizer Torwart Stefan Frei. In der 35. Minute kam es dann zur kuriosen Führung für das Team von Trainer Luis Enrique. Der Georgier Khvicha Kvaratskhelia konnte dem Schuss seines Teamkollegen Vitinha nicht ausweichen und fälschte den Ball mit der Schulter unhaltbar ins Tor der Sounders ab. Der ehemalige Dortmunder Achraf Hakimi (66.) traf zum 2:0-Endstand für den französischen Meister.

Atlético siegt und scheidet trotzdem vorzeitig aus

Botafogo, derzeit nur Achter in der heimischen Liga, unterlag im kalifornischen Pasadena dem Topteam von Atlético Madrid mit 0:1 und zog dennoch in die K.o.-Phase der Club-WM ein. Antoine Griezmann (87.) erzielte vor 22.992 Zuschauern im Rose Bowl Stadium den Treffer für das Team von Atlético-Coach Diego Simeone. Die enttäuschten Spanier müssen als Tabellen-Dritter (ebenfalls sechs Punkte) aber vorzeitig die Heimreise antreten. Ausschlaggebend dafür war letztlich die 0:4-Auftaktpleite gegen Paris, die am Ende im Dreiervergleich zwischen den punktgleichen und im direkten Vergleich der drei Mannschaften den Ausschlag gegeben hat.